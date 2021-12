Nuovi marciapiedi in Padule. L’opera, voluta dai cittadini, è stata finanziata dal Comune grazie a risorse del ministero delle infrastrutture per migliore la sicurezza stradale e favorire la mobilità dolce. Un’obiettivo emerso con forza anche negli ultimi incontri del percorso di partecipazione Porcari Lab.

Ulteriori 150 metri di marciapiede per la passeggiata e le attività di jogging sono quindi stati realizzati su via Fossanuova, nella frazione di Padule. Un’opera accessibile, ben integrata con il contesto urbano e residenziale, che va a completare il tratto già realizzato con il capitolo di bilancio riservato agli interventi dell’edizione 2020 dei Porcari Lab. I lavori si sono conclusi pochi giorni fa e sono stati finanziati dal fondo di 140mila euro ricevuto dal ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per la sicurezza stradale, grazie al quale è in corso d’opera anche il marciapiede in località Fratina a Rughi.

“Il nuovo marciapiede su via Fossanuova, eseguito da maestranze locali, è un’opera pubblica che inciderà in modo significativo sulla qualità della vita dei residenti che, d’ora in poi, potranno muoversi in sicurezza a piedi senza rischiare di essere investiti – commenta soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Franco Fanucchi -. Penso soprattutto alla popolazione anziana, alle famiglie con bambini molto piccoli o alle persone con disabilità, che potranno ora passeggiare nel proprio quartiere senza pericoli. Questo marciapiede è un’infrastruttura voluta dai cittadini e per chi amministra è sempre importante poter dare concretezza alle necessità di chi abita il territorio”.