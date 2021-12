I Fratres di Montecarlo sostengono la scuola di musica della Filarmonica Puccini

Il consiglio direttivo della società filarmonica Puccini di Montecarlo ringrazia il gruppo donatori di sangue Fratres Alberto Tintori di Montecarlo “per il generoso contributo che anche quest’anno ha voluto devolvere a sostegno delle attività promosse dal gruppo musicale, in particolare – si legge in una nota – per quanto riguarda le attività didattiche della scuola di musica della Filarmonica, permettendoci di continuare ad offrire corsi di musica gratuiti ai ragazzi del comune di Montecarlo e dei comuni vicini, nonostante le difficoltà accentuate dal periodo di incertezza dovuto alla pandemia che stiamo ancora attraversando”.