Materna di Badia di Cantignano, scoppia il caso: dopo la chiusura per Covid spunta lo striscione

Scoppia il caso alla scuola elementare di Badia di Cantignano. Dopo essere stata chiusa per Covid, così come previsto dalle regole che la Regione Toscana ha ripristinato proprio in questi giorni – quarantena per tutti anche con un solo caso di positività – questa mattina (23 dicembre) sui cancelli dell’istituto è apparso uno striscione, prontamente rimosso dalla dirigente scolastica.

Nel cartellone, scritto per mano di ignoti, si “ringraziava” ironicamente un’insegnante in particolare, sottintendendo un nesso tra la quarantena imposta alle classi della materna e le scelte personali della docente. Scelte private e un nesso che non può essere in alcun modo dimostrabile, tanto che subito è stata avvisata la dirigente che immediatamente ha fatto rimuovere la scritta, il cui autore rimane anonimo.