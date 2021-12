Stories and games, ad Artemisia arriva il laboratorio di inglese per bambini

Stories and Games. È questo il titolo del progetto promosso dal Comune di Capannori, in collaborazione con il Sibiplunet Sistema bibliotecario della Piana di Lucca e l’associazione teatro Alchémia, per insegnare l’inglese ai più piccoli facendoli divertire.

Si tratta di un vero e proprio English bookclub, che si terrà da dicembre a giugno, in cui l’insegnante madrelingua proporrà letture animate, giochi e piccoli laboratori creativi, il tutto in lingua inglese. Gli incontri si terranno due volte al mese alla biblioteca “Ungaretti” del Polo culturale Artèmisia di Tassignano. I primi appuntamenti saranno il 29 dicembre e il 5 gennaio: un corso è rivolto ai bimbi dai 6 ai 9 anni e l’altro ai ragazzi dai 9 ai 12 anni. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione al numero 0583 936427 o tramite mail a artemisia@comune.capannori.lu.it. L’uso della mascherina e il possesso del green pass è obbligatorio per gli adulti. Per i bambini sopra i 6 anni è previsto l’obbligo della mascherina.