Fdi: “Ex società di mutuo soccorso, i progetti di riqualificazione ancora irrealizzati”

Fratelli d’Italia Capannori interviene ancora sul borgo di Sant’Andrea di Compito, prendendo in esame l’immobile che ospitava la Società operaia di Mutuo Soccorso.

“Durante la nostra recente visita a Sant’Andrea di compito – dice Roberto Martinelli – ci hanno parlato di questo immobile e dei tanti progetti non ancora realizzati per la sua riqualificazione; così ci siamo incuriositi e abbiamo preso qualche informazione. L’immobile in questione risale al 1940 o giù di lì e ci dicono sia stata una delle prime sedi nazionali destinate alle società di mutuo soccorso, ma la costituzione della Società pare risalga agli inizi del secolo scorso”.

“Da queste poche parole – dice ancora Martinelli – si capisce la grande importanza di questo immobile che dal 2012 è stato donato al Comune dopo essere stato utilizzato dalla cittadinanza locale come centro di aggregazione culturale e sociale. Già in quell’anno la giunta Del Ghingaro parlava di riqualificazione ma il primo vero progetto, con tanto di cartellone con rendering affisso (ancora) sull’esterno dell’edificio – insiste Martinelli – risale al 2014, quando l’allora assessore Bove esponeva un progetto che avrebbe portato, oltre alle opere di restauro e consolidamento, alla realizzazione di uno spazio per la degustazione del tè di camelia, una sala di lettura con l’emeroteca e un museo multimediale con un sistema di visualizzazione immersiva di ambienti virtuali. Da lì più niente fino al 2019, quando il nuovo assessore Del Carlo, annunciava l’approvazione da parte della giunta di un progetto di fattibilità, che prevedeva questa volta una riqualificazione più blanda della precedente e probabilmente di più semplice realizzazione che avrebbe finalmente restituito l’immobile ai cittadini della frazione.

Arriviamo così al 6 novembre 2021, quando il Comune di Capannori, con un comunicato stampa praticamente identico a quello di due anni prima (un po’ di fantasia per Diana!!!), annunciava l’approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione dell’immobile e la partenza dei lavori già entro la fine dell’anno”.

“Bene, anzi male – conclude Martinelli -: oggi è il 27 dicembre e a meno che in questi 4 giorni non avvenga qualcosa, quest’ultimo comunicato dell’amministrazione rimarrà la solita ‘giornalata’ volta solo a fare marketing e a confermare che se dal 2012 la zona centrale del comune di Capannori ha subito un grande restyling volto solo a fare scena, le piccole frazioni sono state veramente lasciate a loro stesse”.