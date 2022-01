Gli amici e i clienti del Barbucchia fanno il tifo per il titolare: “Angelo, ti aspettiamo tutti”

Gli amici, i clienti abituali e le bariste Gloria e Claudia del Barbucchia vogliono augurare, di cuore, una pronta guarigione ad Angelo, proprietario dell’omonimo bar di Marlia.

“Angelo purtroppo non ha potuto salutare tutti di persona in queste festività”, dice Gloria, barista storica del locale.

“A causa di problemi di salute è infatti ricoverato da inizio dicembre”. “Premesso che a lui manca molto lavorare e avrebbe voluto, come di consueto, festeggiare con voi – scrivono gli amici -, volevamo approfittare di questo spazio per far sentire il calore dello staff e di tutti gli amici e clienti al nostro grande Bucchia. Ti aspettiamo a braccia aperte con il tuo umorismo e la tua attitudine a mettere il buon umore a chiunque varchi la soglia del nostro bar”.