Zappia (Lega): “Serve un’asfaltatura urgente di via di Carraia a Parezzana”

Non si fermano anche a inizio anno le segnalazioni del consigliere della Lega di Capannori, Bruno Zappia. Sotto la lente, stavolta, via di Carraia a Parezzana.

“Ancora una volta ringrazio questi cittadini – dice – che mi segnalano come è ridotta questa strada. Segnalata da parte mia nelle sede opportune, nella commissione ma soprattutto in consiglio comunale, presentando un’interpellanza un anno e mezzo fa, ancora da discutere. Questi cittadini da tempo chiedono di posizionare dei dossi rallenta-traffico con relativa segnaletica. È una una strada stretta e scorrevole, i tir e mezzi pesanti arrivano ad alta velocità, c’è un ordinanza che dispone che i tir devono rispettare certi orari, ma chi li fa rispettare? La via è sussidiata da telecamere che non funzionano (se non quelle ai semafori )”.

“Si dà priorità – commenta Zappia – ad asfaltare qualche viuzza interna forse perché ci abita qualche consigliere? Anziché asfaltare una via come questa con molti avvallamenti e con il manto stradale sgretolato che al passaggio delle macchine e soprattutto dei mezzi pesanti fa vibrare le case e crea delle crepe. I cittadini sono stanchi di questa situazione che dura da anni per non parlare dei componenti di questa maggioranza dall’atteggiamento arrogante che privilegia il non fare e il non dire a discapito del dialogo, delle idee e del confronto”.