Capannori, attivo il nuovo numero whatsapp di Fratelli d’Italia

È attivo da oggi (3 gennaio) il nuovo numero whatsapp di Fratelli d’Italia Capannori per inviare al circolo segnalazioni o domande.

“Il nostro gruppo – esordiscono è il presidente di circolo Paolo Ricci e il consigliere Matteo Petrini – ha sempre cercato il contatto con i cittadini, e le tante segnalazioni che in questi anni hanno prodotto sia semplici comunicazioni in consiglio che vere e proprie interrogazioni sono molte. Le conoscenze, il passaparola tra i cittadini, ma anche i social, sono la fonte di tante segnalazioni o anche semplici richieste o domande sulla vita amministrativa. Da oggi per ampliare le possibilità di contatto, aggiungiamo a questi canali anche un numero di telefono a cui inviare messaggi tramite Whatsapp al numero 3715502289“.

“Chi vorrà segnalare qualcosa o porci una domanda, dovrà solamente inviare un messaggio con il proprio nome, il motivo e magari foto e posizione del contatto. Sarà poi nostra cura ricontattarlo e magari incontrarlo. Speriamo quindi – proseguono i due esponenti di Fratelli d’Italia Capannori – che il nostro numero venga salvato sulle rubriche di molti amici capannoresi e possa divenire un riferimento anche per chi ha problemi ad interloquire con l’amministrazione. Questo è solo l’inizio di un percorso di ascolto e di incontro con i cittadini che proseguirà con l’apertura periodica al pubblico della nostra sede di Capannori. Un modo in più per dire ancora ai nostri concittadini: ‘Siamo #alvostrofianco‘ “.