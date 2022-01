“Acquistate nei negozi di Altopascio, approfittatene dei saldi per unire qualità, accoglienza e bellezza”. È l’appello lanciato da Federica Benedetti Stefanini, presidente del centro commerciale naturale di Altopascio, che invita tutti a scegliere i negozi della cittadina del Tau per sfruttare al massimo il periodo dei saldi.

“I saldi sono ufficialmente partiti – spiega – e noi commercianti siamo tutti impegnati per offrire il massimo della qualità al prezzo migliore possibile. Per questo invito le persone a scegliere i nostri negozi di paese: farlo significa tutelare l’anima commerciale di Altopascio e scegliere sempre la sicurezza, che oggi più che mai è un elemento richiesto dai nostri clienti. Stiamo infatti vivendo un momento molto delicato dal punto di vista dei contagi: scegliere di acquistare in un piccolo negozio di Altopascio significa essere più sicuri e tranquilli anche dal punto di vista della propria salute. Le piccole attività commerciali come quelle del centro commerciale naturale di Altopascio sono molto meno affollate dei grandi magazzini e molto più controllate dal punto di vista della sicurezza e delle misure per contenere la diffusione del virus”.

“Abbiamo voluto, insieme all’amministrazione comunale e alle realtà del terzo settore del nostro paese – conclude la presidente del Ccn Altopascio – organizzare un programma di eventi natalizi divertente e pensato prima di tutto per le famiglie e per i più piccoli. La risposta c’è stata, siamo contenti, abbiamo visto molto movimento in paese e l’illuminazione natalizia così particolare, così calda e curata ha fatto parlare di Altopascio anche fuori dal nostro paese e di questo siamo molto contenti. La lotteria di Natale è stata un successone, abbiamo terminato in poche settimane tutti i biglietti e ora attendiamo l’8 gennaio per decretare i vincitori: anche quella sarà una giornata di festa, in sicurezza, per grandi e piccoli. Insomma, Altopascio è pronta per i saldi: venite qui a fare acquisti, resterete soddisfatti”.