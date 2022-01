Anche quest’anno a Tassignano la Befana ha indossato dei vestiti ‘nuovi’ adeguandosi al momento difficile e particolare dovuto alle restrizioni per il Covid-19.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, i volontari del centro culturale di Tassignano, impegnati da oltre 40 anni in eventi socio culturali, si sono reinventati un modo alternativo di condividere questa festa con il paese attraverso un’iniziativa partita addirittura i primi del mese di dicembre e che ha visto coinvolte 7 delle attività commerciali presenti in paese e una decina di volontari impegnati nella sua realizzazione.

Sono stati raccolti oltre 250 euro attraverso una serie di cassettine di raccolta dislocate nei negozi.

In queste quattro settimane di permanenza gli avventori non si sono tirati indietro e, spicciolo dopo spicciolo, hanno incrementato le offerte.

Una volta ritirato e conteggiato il totale è stato possibile confezionare 4 pacchi alimentari che sono stati consegnati a nuclei della zona che vivono un momento di difficoltà (si spera temporanea), con l aggiunta di diverse calze piene di dolciumi per i più piccoli, il contenuto dei pacchi è stato acquistato presso gli esercenti locali che non si sono sottratti a contribuire anch’essi alla causa.

Inoltre, come da tradizione, nel giorno di Befana, un gruppo ristretto di volontari ha fatto visita agli anziani soli del paese portando un pacco di befanotti del locale forno di zona.