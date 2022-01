Porcari, ok al progetto per estendere le fognature in Corte Rocchetti e via Torre

È stato approvato il progetto definitivo per l’estensione della rete fognaria in via per Corte Rocchetti e in via Torre a Porcari. L’amministrazione Fornaciari ha stipulato una convenzione ad hoc con Acque Spa, azienda partecipata che si occuperà direttamente dei successivi passaggi per l’infrastruttura di drenaggio urbano, dal progetto esecutivo alla realizzazione vera e propria. L’opera, molto attesa dalla popolazione residente, dovrà essere completata e collaudata entro l’anno.

Ammonta a poco più di 344mila euro il costo complessivo dei lavori: 144mila euro provengono da risorse di bilancio comunale, mentre 200mila euro sono la compartecipazione a carico della società Acque.

Il progetto prevede anzitutto il potenziamento della rete fognaria esistente e la sostituzione di un tratto di condotta idrica di distribuzione, compresi gli allacci di utenza, su via per Corte Rocchetti fino all’incrocio con via Asciutti. Sarà quindi estesa la copertura esistente dal civico 12 di via Poggetto fino all’altezza del civico 36 di via Torre, dove sarà posto il nuovo pozzetto capo-fogna di progetto, con annessi gli allacci d’utenza.

La lunghezza della condotta fognaria sarà di 190 metri nel tratto delle vie Poggetto e Torre, mentre di circa 250 metri per il tratto di via per Corte Rocchetti. Per quest’ultimo, oltre alla posa della rete fognaria, è prevista anche quella di una condotta idrica di distribuzione in ghisa sferoidale e il rifacimento degli allacci d’utenza richiesti in sostituzione di quella esistente e ormai vetusta.

Commenta l’assessore ai lavori pubblici Franco Fanucchi: “Questi lavori saranno eseguiti con i migliori materiali, resistenti e semplici nella gestione e nella manutenzione nel tempo. Si tratta di un’opera che va a risolvere una criticità e a uniformare il livello dei servizi in paese. Il cantiere, considerando l’esigua ampiezza delle strade sulle quali insisterà, richiederà modifiche temporanee al traffico. Contiamo sulla collaborazione di tutti per un risultato che migliorerà concretamente la qualità della vita dei cittadini residenti”.