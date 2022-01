Servizio civile universale, giovedì incontro di presentazione ad Artemisia

Giovedì (13 gennaio) alle 17 al polo culturale Artémisia a Tassignano si svolgerà un incontro di presentazione dei progetti del bando del Servizio civile universale, in scadenza il prossimo 26 gennaio. L’iniziativa, promossa dal Comune assieme al Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv), è rivolta ai giovani fra i 18 anni compiuti e i 29 anni non compiuti interessati a presentare domanda, che avranno la possibilità di conoscere più nel dettaglio le attività che saranno svolte sul territorio.

Parteciperanno il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi, il responsabile del servizio civile del Cnv, Massimiliano Andreoni e alcuni rappresentanti dei settori dove le ragazze e i ragazzi potranno svolgere il servizio civile.

A Capannori sono disponibili 39 posti grazie a progetti promossi dal Cnv assieme al Comune anche in collaborazione con gli istituti comprensivi del territorio. Di questi, 31 riguardano attività di tutoraggio scolastico, 3 di promozione alla lettura nelle biblioteche comunali e altri 5 interesseranno l’affiancamento nella progettazione e la collaborazione all’organizzazione e alla promozione delle attività di un servizio al Comune di Capannori.

Per partecipare, oltre al green pass, è richiesta la prenotazione scrivendo all’indirizzo artemisia@comune.capannori.lu.it.