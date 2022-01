A Capannori gli alberi di Natale con le radici saranno ripiantati in Pizzorna

L’amministrazione comunale di Capannori ha promosso una raccolta di alberi di Natale in buono stato e con radici con l’obiettivo di metterli a dimora nella zona delle Pizzorne.

Un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Consorzio Forestale Villa Basilica che si è reso disponibile a raccogliere gli alberi portati dai cittadini per poi piantumarli in un’area di alta collina dove abitualmente svolge la propria attività. Una volta raccolti gli alberi saranno valutati da un agronomo e quelli ritenuti idonei saranno nuovamente piantati nella zona individuata. Quelli non in buona salute saranno conferiti ad Ascit per essere smaltiti negli impianti di compostaggio.

Alcuni cittadini hanno già risposto all’appello del Comune e i primi alberelli sono già arrivati e sono pronti per essere piantumati.

“Gli alberi sono un bene prezioso per l’abbattimento degli agenti inquinanti e per migliorare la qualità dell’aria e come tali vanno trattati – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro Per evitare che gli alberi di Natale una volta utilizzati vengano gettati via, soprattutto da chi non ha un giardino o uno spazio verde dove metterli a dimora, abbiamo deciso di dar vita a questa iniziativa offrendo un luogo idoneo dove gli abeti possono continuare a vivere. Invitiamo quindi i cittadini ad aderire a questa iniziativa che fa parte di un’operazione complessiva che stiamo portando avanti con vari progetti per mantenere ed implementare il nostro patrimonio arboreo, consapevoli del ruolo fondamentale che gli alberi svolgono nella lotta al cambiamento climatico. Tra questi il progetto Amaca che prevede la piantumazione nei prossimi mesi di circa 1300 nuovi alberi in 11 aree pubbliche del territorio”.

Per aderire all’iniziativa basta portare il proprio albero di Natale nell’area verde sul retro della sede comunale.