Alla Misericordia di Capannori otto posti per il servizio civile universale

Sono otto i posti messi a disposizione dal nuovo bando di servizio civile alla Misericordia di Capannori.

Potrà partecipare chi ha la cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia, chi ha compiuto il diciottesimo anno di età e non avrà superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda, chi non ha riportato condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

Le domande di partecipazione devono essere presentate online sul sito (clicca qui) entro e non oltre le 14 del 26 gennaio. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0583936771 o scrivere a capannori@misericordie.org.