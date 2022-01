Via di Carraia ‘rattoppata’, Zappia: “Una presa in giro”

Il consigliere comunale della Lega di Capannori Bruno Zappia torna ad alzare la voce su via di Carraia a Parezzana.

La strada, come ci segnalava il consigliere i primi giorni dell’anno, oltre ad essere pericolosa per i pedoni, necessitava da tempo di una nuova asfaltatura. Appellandosi più volte all’amministrazione, spinto soprattutto dai residenti stanchi di quella via così pericolosa e piena di buche, il ‘desiderio’ di Zappia adesso è stato finalmente esaudito… male a suo parere.

La strada, come ci scrive il consigliere, è stata infatti ‘rattoppata’ un po’ alla meglio, non risolvendo le problematiche dei residenti. Lavori che, per il consigliere leghista, sono stati una vera e propria presa in giro: “Vergogna, vergogna, vergogna. Fanno sempre promesse che non mantengono a meno che non ricevano i fondi stanziati dall’Europa – commenta – Questi sono amministratori che prendono in giro i cittadini. Dobbiamo aspettare il morto o le prossime elezioni per asfaltare questo pezzo di strada? La politica è un’arte nobile, loro non sono in grado di farla”.