Capannori, Angelini (Pd): “Dedichiamo il giorno della memoria 2022 a David Sassoli”

Proiettare il video dell’intervento fatto da David Sassoli insieme a Liliana Segre al parlamento Europeo nel 2020 in consiglio comunale nel giorno della memoria. La proposta arriva dal capogruppo del Partito democratico di Capannori Guido Angelini.

“La scomparsa improvvisa e prematura di Davide Sassoli, presidente del parlamento europeo, ha suscitato tristezza e sconforto non solo nella comunità politica e istituzionale ma fra tanti cittadini, associazioni, uomini e donne che lo hanno conosciuto, ci hanno lavorato e hanno saputo apprezzarne l’onestà politica e intellettuale con la quale affrontava le situazioni, spesso complesse e difficili – spiega Angelini -. La perdita di Davide Sassoli ha lasciato un vuoto. Di lui mi colpiva la passione, l’impegno e la visione verso un futuro più giusto e migliore per le giovani generazioni. Sia come giornalista che come uomo politico e come presidente del parlamento Europeo faceva dei suoi valori, la solidarietà, la giustizia sociale, l’accoglienza, il faro della suo impegno politico. Se n’è andata un persona importante che credeva fermamente in un’Europa, aperta, solidale, sostenibile e capace di affrontare le grandi sfide del futuro. Il modo migliore per ricordarlo sarà quello di sostenere con forza e intelligenza i suoi valori portandoci nel cuore il suo sorriso”.

“Dedichiamo – conclude Angelini – il giorno della memoria 2022 a David Sassoli proiettando in consiglio comunale a Capannori il bellissimo discorso che lui ha fatto insieme a Liliana Segre al parlamento Europeo nel 2020, un intervento bello e appassionante e molto attuale per i temi che ha affrontato”.