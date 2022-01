Zappia e Bartoli (Lega): “Postamat nel Compitese, maggioranza fa sua una nostra proposta di novembre”

Gli esponenti della Lega di Capannori, il consigliere comunale Bruno Zappia e Tommaso Bartoli alzano ancora una volta la voce contro la maggioranza.

“Mercoledì 12 gennaio – riferisce Zappia – si è tenuto l’ultimo consiglio comunale e durante i vari interventi della maggioranza la consigliera Claudia Berti ha sottolineato con enfasi la necessità urgente di interpellare Poste Italiane in merito all’installazione di un Postamat nel Compitese, in quanto i residenti sono costretti a recarsi lontani da casa per trovarne uno”.

“Il 12 novembre 2021 in concerto con Bartoli – prosegue Zappia – uscimmo con un articolo che anticipava di ben due mesi quanto è stato illustrato mercoledì dalla consigliera, e ritengo meschino eludere il merito della Lega che, apprezzata nel territorio, ha portato alla luce questa indifferibile necessità. Richiedo, a tutta la maggioranza, onestà intellettuale e serietà nello svolgere il compito che gli è stato conferito dai cittadini. Durante il mio mandato da consigliere comunale ho continuamente esposto problemi del territorio e suggerito soluzioni che, puntualmente, la maggioranza ha sempre bocciato e che, con fare sistematicamente opportunista, ha ripescato nei mesi successivi facendole proprie, approvandole, prendendosene i meriti. Che si prendano pure il merito se riusciranno a fare installare il Postamat a Colle di Compito, per me me l’importante è che l’amministrazione comunale si prodighi per l’interesse dei cittadini”.

“Ad inizio novembre 2021 – aggiunge Bartoli – in coda all’ufficio postale di Colle di Compito, una schiera di cittadini mi illustrarono il problema del Postamat (oltre all’assenza di panchine e una copertura mobile), che era stato più volte avanzato negli anni scorsi senza ricevere mai riscontro. Dopo numerosi anni di appelli solo oggi l’amministrazione comunale mostra ipocrito interesse a questa problematica, semplicemente perché giunta alla Lega e presentata dai suoi esponenti. Vorrei sapere, oggi che la maggioranza vuole agire, che risposta fornirà ai cittadini sul tombale silenzio di tutti questi anni”.