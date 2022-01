Fratelli d’Italia Capannori: “Dimensioni errate per gli stalli dei disabili in via del Casalino”

“C’è qualcosa che non torna con i nuovi parcheggi per portatori di handicap realizzati nella nuovissima via del Casalino da poco inaugurata a Capannori”. A pensarla così è la sezione locale di Fratelli d’Italia.

“Sabato pomeriggio – dice Roberto Martinelli – un cittadino ha inviato al nostro numero WhatsApp 371.5502289 una foto dei parcheggi in questione facendoci notare che secondo lui le dimensioni non erano corrette. In effetti guardando la foto si può ben vedere che le strisce gialle che delimitano lo stallo sono più strette di quelle realizzate durante i lavori per la nuova pavimentazione; inoltre pare mancare anche la zona di manovra per l’accesso in sedia a rotelle”.

“Le dimensioni degli stalli dedicati ai portatori di handicap dovrebbero avere una misura totale di 3,20 metri, ma qui proprio non ci siamo

Ci chiediamo – prosegue Martinelli – come sia possibile che un Comune come quello di Capannori, che si dice attento alla disabilità e all’integrazione e che solo pochi mesi fa con la sua assessora Frediani girava il centro insieme ai volontari dell’associazione Lucca senza barriere, abbia potuto commettere un errore talmente madornale”.

“Ma come detto altre volte – conclude Martinelli – questa amministrazione scivola spesso su piccoli ma importanti particolari come il fatto di aver dovuto verniciare i sampietrini bianchi di strisce pedonali e riga di mezzeria appena posati perché non si riusciva a percepire la differenza di del colore se non dopo la pioggia, e chiediamo che il Comune ponga rimedio immediatamente a questo madornale errore”.