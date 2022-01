Capannori, sarà il venerdì il nuovo giorno di ricevimento del sindaco

È il venerdì il nuovo giorno settimanale per essere ricevuti, senza appuntamento, dal sindaco di Capannori Luca Menesini. Gli incontri, che non saranno più di mercoledì, prenderanno il via proprio da questa settimana (21 gennaio).

Non cambieranno invece la modalità. Chi preferisce recarsi in municipio di persona sarà ricevuto in presenza a partire dalle 9 per un massimo di 8 persone. Chi invece preferisce un colloquio telefonico potrà chiamare, dalle 8,45 la segreteria del sindaco al numero 0583 428211 e sarà poi ricontattato dal sindaco nell’arco della mattinata.