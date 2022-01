Fornaciari con gli infermieri: “Più garanzie per il capitale umano della nostra sanità”

“Un pezzo importante, un meccanismo fondamentale della nostra sanità, un ingranaggio vitale e insostituibile, gli infermieri, lanciano un grido di allarme. Chiedono attenzione e dignità”. A raccogliere l’appello-ultimatum diffuso ieri (18 gennaio) con una lettera aperta a governo, parlamento e Regioni da Fnopi, la federazione nazionale degli ordini e delle professioni infermieristica, è il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari.

“Hanno lavorato e lavorano in emergenza, non tenendo conto di ferie, permessi, malattie e progressioni ed evoluzioni professionali. Sono 456mila persone. È assai antipatico – scrive Fornaciari – che sia servita la pandemia Covid per farci capire veramente il valore di certe strutture e di certe figure professionali. Il capitale umano della nostra sanità chiede ciò che gli spetta. Lo chiede da tempo”.

Il riferimento è alla richiesta, avanzata dagli infermieri in più sedi e occasioni alla politica, di riconoscere percorsi di valorizzazione della professione con un adeguato ritorno economico e un sistema meritocratico. Si legge nell’appello Fnopi: “Dalla bozza del nuovo contratto alla legge di bilancio, dalle riforme professionali ai percorsi accademici e universitari, niente sembra volersi concretizzare nella direzione delle richieste avanzate con forza e decisione dalla nostra federazione nazionale che, quale ente sussidiario dello stato, ha pur sempre mantenuto un dialogo serio e pacato per dovere istituzionale”.

Prosegue il sindaco di Porcari: “La loro responsabilità e la loro etica non devono far sì che le istituzioni nazionali si approfittino di loro. Noi gli diciamo il nostro grazie e li affianchiamo volentieri nelle loro giuste richieste. Se loro lavoreranno meglio, con più formazione, con più garanzie anche noi saremo più al sicuro e in buone mani. È una questione di giustizia per donne e uomini che non hanno avuto paura e ogni giorno hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo”.