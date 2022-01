Sono quarantacinque gli iscritti tra i 12 e i 17 anni ai laboratori musicali gratuiti del progetto Seconda stella a destra, che si svolgono il lunedì dalle 15 alle 17 alla scuola secondaria (strumenti) e il mercoledì dalle 15 alle 17 alla scuola primaria di Altopascio (canto).

“I ragazzi – spiega l’insegnante Alessandra Altamura, referente del progetto – hanno vissuto e vivono tuttora un momento delicato e difficile: la pandemia ha bloccato molte delle loro attività e ha limitato quanto di più prezioso si ha al mondo durante l’adolescenza: il contatto e la relazione con gli amici e i coetanei. Abbiamo chiesto loro un enorme sacrificio e, al contrario di molti adulti, non si sono mai lamentati. Sapevano di rischiare poco grazie alla giovane età, ma hanno fatto la loro parte, rispettando le regole con responsabilità e serietà, per proteggere i propri cari dal pericolo. Alla loro generazione dobbiamo molto, siamo veramente in debito con i più piccoli. Una cosa di certo ce l’ha insegnata questa emergenza sanitaria, che non serve sorridere con la bocca, perché in fondo sono gli occhi a sorridere. E oggi è stato emozionante per un’insegnante come me, che da molti anni lavora in questa scuola, che conosce le storie e le diverse situazioni di ognuno, i talenti che lottano per farsi strada in quest’età complicata, veder scendere per le scale tutti quei nostri alunni ed ex alunni alla fine dei laboratori con gli occhi sorridenti e felici sopra le mascherine. Potere straordinario, quasi magico, direi, certa di non esagerare, della musica, capace di sanare le ferite, di mettere a posto le cose, di aprire nuovi orizzonti e far vivere freschi germogli di speranza. Merito anche degli eccezionali esperti musicisti, che hanno saputo coinvolgerli con tutta la loro passione e professionalità: Marco Bachi (basso), Alessandro Bassetti (chitarra), Maria Cristina Darlau (tastiera), Serena Davini (percussioni), Elisabetta Lombardo (canto), Adam Melanenko (produzione musicale) e il nostro super insegnante di musica, Salvatore Nicotra, violinista e coordinatore del progetto musicale”.

Foto 2 di 2



Per iscrizioni ai laboratori musicali e informazioni: insegnanti Alessandra Altamura e Salvatore Nicotra alla scuola secondaria di Altopascio (0583-25125) o via e-mail (a.altamura@icaltopascio.edu.it).