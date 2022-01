Servizio civile, 12 posti alla Misericordia di Marlia

Anche quest’anno la Fraternita di Misericordia di Marlia può accogliere 12 giovani per un progetto di servizio civile Solidarietà e bene comune sia per servizi di assistenza agli anziani sia per servizi sanitari.

Possono presentare domanda i giovani maggiorenni e che non abbiano superato i 28 anni alla data di scadenza delle domande che è il 26 gennaio prossimo.

I giovani che entreranno in servizio viene riconosciuto un assegno mensile di 444,30 euro per un anno.

Per presentare domanda è necessario collegarsi al sito (clicca qui) autenticandosi tramite Spid.

Per tutte le informazioni necessarie ci si può rivolgere alla Misericordia di Marlia tel. 0583407171 o info@misericordiamarlia.it

Svolgere il servizio civile, oltre ad una occasione di lavoro, rappresenta anche una opportunità di crescita e di esperienza nel mondo del volontariato.