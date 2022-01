Fratelli d’Italia Capannori raccoglie una nuova segnalazione dai cittadini capannoresi (al proprio numero Whatsapp 3715502289), per un episodio di abbandono di rifiuti.

“Siamo stati contattati – esordisce il comunicato del gruppo capannorese – perché in Via delle Selvette nel tratto che da Marlia e San Colombano, e più precisamente a poche decine dio metri dal cimitero nuovo di Marlia, alcuni cittadini hanno rinvenuto una vera e propria mini discarica che ci hanno prontamente segnalato”.

Foto 2 di 2



“Le foto che ci hanno inviato – prosegue la nota – sono assai eloquenti e mostrano un accumulo, tra l’altro assai ordinato, se così si può dire, di sacchi; segno questo che l’abbandono è stato fatto molto probabilmente in maniera ragionata, andando a scegliere una fascia oraria in cui quella strada che nonostante sia secondaria, è comunque assai utilizzata, sia risultata meno trafficata”.

“Vedendo le immagini che abbiamo ricevuto in cui si vedono sacchi ben chiusi – prosegue la nota – ci domandiamo perché chi perde tempo a trasportare e abbandonare questi rifiuti col rischio di essere scoperto, non percorre solo 2 chilometri in più per portarli al centro raccolta di Ascit, sul Viale Europa? Ma a parte questa domanda, che purtroppo difficilmente troverà una risposta, ciò che chiediamo al Comune di Capannori – continua il comunicato – è di intensificare ulteriormente gli sforzi per contrastare questi atti di vandalismo ambientale tramite un uso sempre maggiore di fototrappole sulle strade del nostro territorio e soprattutto nei pressi di punti sensibili come sono appunto i cimiteri”.

“Ringraziamo ancora – conclude infine il gruppo di Fratelli d’italia – chi ci ha contattato non solo per segnalare disservizi, ma anche per avere informazioni generali dimostrandoci di essere sempre più #alnostrofianco”.