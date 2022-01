Medicina trasfusionale, i complimenti di Avis alla direttrice Rosaria Bonini

Dopo l’elezione della direttrice della medicina trasfusionale e immunoematologia di Lucca e Valle del Serchio Rosaria Bonini a delegata regionale della Società italiana di medicina trasfusionale e immunoematologia (Simti) arrivano i complimenti di Avis della lucchesia e quindi delle sezioni della Piana di Lucca e di quelle della Valle del Serchio.

“Questo riconoscimento è sicuramente il frutto del suo lavoro di questi anni e della grande competenza che ha sempre dimostrato, ai quali affianca uno spirito concreto e una capacità organizzativa che ha consentito di affrontare anche questi due anni di crisi pandemica garantendo sicurezza per i donatori e informazioni sempre puntuali e utili che hanno consentito ad Avis, come sicuramente a tutte le altre associazioni, di sensibilizzare e coinvolgere in modo consapevole tante persone nel gesto volontario, anonimo e gratuito della donazione – dicono da Avis -. Cogliamo l’occasione di questo ringraziamento per la costante collaborazione per informare tutte le persone che possono donare che i tempi di attesa dopo il vaccino sono di soli 2 giorni (7 in caso di febbre) e che i donatori risultati positivi al Covid possono tornare a donare dopo 2 settimane dal tampone negativo. La difficile situazione sanitaria richiede sangue e plasma in una fase in cui molti donatori e donatrici (tra quarantene e normali malanni di stagione) sono in difficoltà a donare, per cui si sollecita chi può donare a contattarci per effettuare al più presto la donazione di sangue o di plasma”.

Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare la sezione Avis più vicina o inviare un messaggio whatsapp al numero 342 3295832.