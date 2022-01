Procedono i lavori per l’ampliamento della scuola primaria Amalia Del Fiorentino di Capannori.

È infatti in corso il primo step dell’intervento per un investimento complessivo di 2 milioni e 340 mila euro, finanziato in parte con risorse interne del Comune, in parte con fondi Miur e in parte con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. In questi giorni si stanno terminando gli scavi per gettare le fondazioni di un nuovo edificio sul lato est del complesso scolastico, ovvero sul lato di via dei Babbi. La nuova ala scolastica sarà su due piani ed ospiterà in totale 10 classi, 5 al piano terra e 5 al primo piano e sarà collegata alla parte più recente dell’attuale sede per consentire un utilizzo unitario e contemporaneo di tutti gli edifici da parte di studenti e docenti.

“Siamo di fronte ad un intervento molto consistente e significativo che aumenterà gli spazi a disposizione di questa importante scuola primaria per renderla più funzionale, bella, moderna e rispondente alle nuove esigenze didattiche – spiega l’assessore all’edilizia scolastica, Francesco Cecchetti – Con i lavori in corso andiamo ad ampliare la sede scolastica, e successivamente, con ulteriori due step interverremo sulla parte più vecchia della scuola risalente anni Trenta, che affaccia su via Carlo Piaggia e poi sul corpo più recente realizzato negli anni ’80. Con questa opera la scuola primaria di Capannori diventerà sempre più un punto di riferimento nella Piana, connotandosi, anche dal punto di vista strutturale, come una scuola aperta e legata alla cultura del proprio territorio”.

Una volta concluse le opere di ampliamento, con un secondo step di lavori, la parte più vecchia della scuola sarà ristrutturata e migliorata dal punto di vista energetico ed impiantistico e verrà destinata a sede di un centro civico integrato scuola-cultura. La terza ‘tranche’ di interventi, infine, prevede la ristrutturazione del corpo più recente dell’attuale sede.

L’amministrazione comunale sta lavorando anche alla realizzazione del nuovo giardino della scuola. Visto che la nuova ala scolastica occuperà lo spazio a verde della scuola, il Comune acquisirà dei terreni limitrofi alla sede scolastica con l’obiettivo di realizzare un nuovo spazio all’aria aperta più grande di quello attuale a disposizione dei bambini, esattamente come è stato fatto alla scuola primaria di Lunata.