Altopascio, riparte lo spazzamento stradale in via Marconi

Riparte a pieno regime lo spazzamento stradale in via Marconi. Da venerdì (28 gennaio) torneranno in funzione i macchinari per consentire decoro e pulizia su una delle strade più popolate e frequentate della cittadina del Tau. Attivo quindi il divieto di sosta sul lato destro della carreggiata il venerdì dalle 7 alle 8; e sul lato sinistro il mercoledì, sempre dalle 7 alle 8.

D’accordo con Ascit e con la Polizia Municipale di Altopascio, l’amministrazione comunale invita quindi i cittadini a non lasciare le auto in sosta nei giorni e negli orari indicati per non incorrere in sanzioni e per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia.