Anpi Piana, Luca Della Maggiora è il nuovo presidente

L’Anpi riprende la sua attività nei tre Comuni più piccoli della piana. Il 19 gennaio scorso il comitato direttivo della sezione Altopascio, Montecarlo, Porcari ha eletto il nuovo presidente, Luca Della Maggiora, e in occasione della giornata della memoria ci sarà la prima attività pubblica. L’Anpi infatti partecipa, in collaborazione con il Comune di Altopascio, all’organizzazione della mostra Nel vento e nel ricordo, aperta dalle 15 alle 17, domani (27

gennaio), in Sala Granai.

Il rilancio della sezione, in occasione del diciassettesimo congresso Anpi, è stato possibile grazie all’entusiasmo di cittadini e cittadine, con il supporto del comitato Anpi provinciale. “Tra gli obiettivi di questa sezione c’è quello di valorizzare e diffondere la conoscenza degli avvenimenti locali legati alla dittatura fascista, alla seconda guerra mondiale e alla liberazione, spesso poco conosciuti – dichiara Della Maggiora -. Ma saremo anche vigili nel denunciare qualsiasi episodio della nostra vita pubblica che neghi o contraddica i valori e i diritti enunciati dalla nostra Costituzione”.

Oltre al presidente, il direttivo è composto da Elisabetta Di Giovanni, Chiara Licheri,

Francesco Marzano, Lucia Palazzesi, Alberto Pellicci, Marco Sainati e Sergio Sensi.

“All’evento per il Giorno della Memoria – prosegue il presidente di sezione – seguiranno altri

momenti di incontro con la cittadinanza e soprattutto con le scuole, nell’ottica di diffondere

anche tra le giovani generazioni la consapevolezza e l’amore per la Costituzione. Infine, un

sentito grazie a Gabriele Olivati, del Comitato Provinciale di Lucca, per il supporto che ci ha

dato nella riorganizzazione della sezione”.