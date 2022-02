Ville e palazzi storici, il Comune supporta i privati nel bando per i fondi Pnrr

L’amministrazione comunale di Capannori ha avviato un percorso di informazione e di supporto ai soggetti del territorio, a partire dall’associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi, interessati a partecipare al bando del ministero della cultura finalizzato a finanziare la rigenerazione e la riqualificazione di parchi e giardini italiani storici di interesse culturale nell’ambito dei fondi del Pnrr.

“Siamo di fronte ad una opportunità davvero molto significativa per il nostro territorio che è particolarmente ricco di giardini e parchi di interesse culturale collegati alle numerose dimore storiche presenti – spiegano gli assessori al turismo, Lucia Micheli e all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Per questo motivo vogliamo dare tutto il nostro supporto ai soggetti interessati a partecipare al bando ministeriale, anche relativamente al dialogo con la Sovrintendenza che sta seguendo attentamente le opportunità del bando, e a questo fine abbiamo già realizzato alcuni incontri con l’associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi e alcuni proprietari di ville del territorio. Alcuni parchi e giardini delle ville sono aperti alle visite al pubblico, altri aprono in occasione di manifestazioni importanti come, ad esempio, la ‘Marcia delle ville’, rappresentando quindi un’attrattiva turistica molto significativa, che è importante sviluppare e rendere sempre più fruibile. Uno dei requisiti previsti del bando infatti è proprio quello di aumentare, da parte dei beneficiari delle risorse, la fruizione culturale e turistica di queste aree verdi di pregio che tengono strettamente legati valori storico-culturali e valori ambientali, contribuendo alla conservazione della biodiversità e alla riduzione del livello di inquinamento. Molti giardini storici, che ospitano anche alberi secolari, rappresentano infatti una fetta consistente del patrimonio arboreo del nostro territorio”.

I finanziamenti vanno da un minimo di 200 mila euro ad un massimo di 2 milioni di euro e sono destinati esclusivamente a parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati con decreto espresso di vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Più nel dettaglio gli interventi ammessi, che per quanto riguarda i privati sono finanziabili a partire dal 50% e fino al 100% dell’importo, possono riguardare interventi di restauro, riqualificazione e manutenzione straordinaria della componente vegetale e del disegno del giardino, come, ad esempio, il recupero e la cura di alberature di pregio, arbusti isolati o in gruppo, in forma di siepi; il recupero o ripristino di architetture vegetali storiche quali esedre e teatri di verzura; l’introduzione di nuovi elementi vegetali nel rispetto e in coerenza con le caratteristiche storiche, paesaggistiche e pedologiche del sito e identitarie del giardino; la sostituzione di cultivar sensibili a particolari patologie, con altre più resistenti con operazioni di rinnovo e riqualificazione. Tra gli interventi finanziabili anche quelli relativi alle componenti architettoniche e monumentali: restauro delle componenti architettoniche e monumentali presenti nel giardino quali piccoli edifici (padiglioni, tempietti, kaffehaus, etc.), statue e altri elementi di arredo e interventi di recupero e rifunzionalizzazione di aree residuali e di piccoli edifici, anche non di pregio, finalizzati ad ospitare servizi in grado di migliorare l’accoglienza dei visitatori. I finanziamenti, inoltre, riguardano anche la componente impiantistica per l’ ottimizzazione degli impianti tecnici del giardino con l’obiettivo di accrescere il risparmio idrico, l’efficienza energetica e di contribuire a una gestione del giardino sostenibile sul piano ambientale, nonché la sicurezza e l’accessibilità con interventi di implementazione e ottimizzazione degli impianti di messa in sicurezza del giardino e attività di valorizzazione e comunicazione. Il bando resterà aperto fino al 15 marzo. Coloro che sono interessati a ricevere informazioni possono inviare una mail all’indirizzo promozione.territorio@comune.capannori.lu.it.