A Capannori si lavora al concerto del primo maggio, Menesini: “Ci sono le condizioni”

Torna il Concerto del primo maggio a Capannori. Ad avanzare la possibilità è il sindaco di Capannori, Luca Menesini, che nella sua pagina Facebook, cogliendo l’occasione dello svolgimento del Festival di San Remo, annuncia sui social la possibilità del “concertone” di quest’anno. Dopo due anni in cui la pandemia ha costretto gli organizzatori a rimandare l’evento, Capannori si appresta a festeggiare un grande ritorno per la felicità di tutti.

“Su Rai Uno c’è il Festival di Sanremo – dice il sindaco Luca Menesini sulla sua pagina Facebook -, ma sappiate che a Capannori si sta lavorando al Concerto del Primo Maggio“.

“Sì – aggiunge il primo cittadino -, finalmente pare ci siano le condizioni per far tornare la musica in piazza e se confermato, noi non vogliamo essere pronti, ma prontissimi. Viva la musica”.

Non rimane che attendere l’ufficialità e aspettare la primavera, sperando che la pandemia finalmente possa essere alle nostre spalle con l’arrivo della temperature più calde.