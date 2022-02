Latte San Ginese, bufera sul licenziamento collettivo: il caso va in Regione

“Dobbiamo tutelare lavoro e marchio storico“. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppo economico della Regione interviene dopo le lettere di licenziamento inviate ai 26 dipendenti del latte San Ginese.

“Lo stabilimento della San Ginese dà lavoro a 26 dipendenti, dietro ai quali ci sono 26 famiglie, e ha sempre costituito un’eccellenza per Capannori ed il Compitese – afferma Fantozzi -. Con una lettera datata 31 gennaio la proprietà ha messo al corrente i dipendenti dei licenziamenti parlando di situazione complessa, tra le cause viene additato l’insufficiente conferimento di latte toscano. Chiederò una convocazione urgente della Commissione regionale Sviluppo economico, dove invitare amministratori locali e rappresentanti sindacali. Non si può parlare di ripresa economica se poi si licenziano i lavoratori. Intanto vanno messi in campo tutti gli ammortizzatori sociali possibili per i lavoratori, che hanno bollette e mutui da pagare”.

“Una doccia freddissima per tutto il territorio, è a rischio un altro pezzo di storia della nostra Lucchesia. Siamo al fianco dei lavoratori che hanno proclamato lo stato di agitazione e faremo tutto il possibile per aiutarli. Vogliamo organizzare un incontro con i lavoratori, sindacati e associazioni di categoria, e chiediamo che siano lasciate le porte aperte al dialogo. Soprattutto, vengano subito messi in campo sostegni per i 26 dipendenti, sono persone, non numeri e semplice business. Senza lavoro non c’è ripartenza e futuro”, mandano a dire il consigliere provinciale e capogruppo in consiglio comunale a Capannori, Matteo Petrini, ed il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Paolo Ricci.