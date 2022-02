Rifiuti, a Capannori arrivano le isole per la differenziata nei cimiteri

Al via un’operazione di miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti in oltre dieci cimiteri comunali di Capannori. Sono state realizzate infatti le prime piccole isole, segnalate da appositi cartelli apposti anche ai cancelli.

Le aree sono dotate di bidoncini per il conferimento delle varie tipologie di rifiuti: carta e cartone, multimateriale, non riciclabile, erba, sfalci e potature. In questo modo gli scarti possono confluire in un unico sito, mentre prima i bidoni erano posizionati in vari punti dei cimiteri e spesso venivano presi di mira da qualche incivile.

L’operazione per migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno dei camposanti è realizzata insieme ad Ascit e in collaborazione con le associazioni che gestiscono le aree cimiteriali e finora ha interessato i cimiteri di Pieve San Paolo, Carraia, Segromigno in piano, Segromigno in Monte, Marlia (vecchio e nuovo), Camigliano, Tofori, Sant’Andrea in Caprile, Colle di Compito (vecchio e nuovo), Ruota e Castelvecchio di Compito. Nei prossimi giorni i bidoncini saranno posizionati anche nei cimiteri di Capannori e Tassignano e nelle prossime settimane questo nuovo servizio sarà esteso anche gli altri cimiteri comunali.

“Dopo la creazione delle prime isole di raccolta dei rifiuti abbiamo già notato un progressivo miglioramento della raccolta differenziata all’interno dei cimiteri interessati che crediamo migliorerà ulteriormente quando il nuovo sistema sarà a pieno regime – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. L’obiettivo è duplice: da una parte facilitare il conferimento dei rifiuti per i cittadini all’interno dei cimiteri e migliorare così la raccolta differenziata e, dall’altra, contrastare gli utilizzi impropri dei bidoni e gli abbandoni di rifiuti nelle aree cimiteriali. Fenomeno, quest’ultimo, che stiamo contrastando con forza, grazie anche all’attività della polizia municipale e all’utilizzo delle fototrappole che ci hanno permesso di elevare diverse multe per abbandono improprio. Altro beneficio di questa operazione è un maggior decoro per i camposanti, luoghi di comunità di estrema importanza in quanto custodi degli affetti e della memoria della cittadinanza. Doteremo velocemente di questo nuovo servizio anche gli altri cimiteri comunali. Ringraziamo Ascit per l’importante collaborazione nella realizzazione di questo servizio. Questa nuova azione rientra nella strategia portata avanti dalla nostra amministrazione per potenziare la raccolta differenziata anche nei luoghi pubblici che stiamo realizzando anche con altre iniziative”.

Più precisamente nei cartelli apposti viene indicato che nel bidoncino della carta vanno conferiti: carta di giornale e cassette di cartone; in quello del multimateriale: cellophane, cassette in plastica per il trasporto dei fiori, bottiglie ed imballaggi in plastica; in quello del verde: mazzi di fiori veri, fiori recisi e secchi, piante ornamentali, fogliame e scarti verdi, in quello del non riciclabile lumini e candele (spenti), fiori finti, spugne per fiori, nastri e fiocchi, guanti.