Casa del lupo, coperte le vasche di depurazione

“Casa del Lupo località tristemente nota per esservi state localizzate le aziende più impattanti di tutta la Piana ha fatto un altro passo avanti nella lotta contro il degrado ambientale. La multinazionale del cartario Ds Smith ha finalmente coperto le vasche di depurazione e sembrerebbe che i miasmi che spesso si sprigionavano ammorbando l’aria dei paesi circostanti siano scomparsi”. A dirlo il coordinamento comitati della Piana di Lucca.

“Il condizionale è d’obbligo – si spiega – in quanto ci riserviamo di continuare a monitorare sperando che mai più si propaghino quei molesti odori nell’aria come in passato, tanto più che se questi erano avvertiti a chilometri di distanza figuriamoci cosa erano obbligate a sopportare quelle povere famiglie poste a meno di cento metri dal perimetro aziendale. Questo ci ripaga del tempo e delle tante energie profuse in articoli, segnalazioni ed esposti alle talvolta distratte autorità competenti. Pensare che se le decennali lotte dei comitati non fossero riuscite ad impedire la localizzazione in quell’area dell’inceneritore regionale e a far smontare il già costruito funzionante a pulper della cartiera, oggi la Piana intera che già langue per le pericolose polveri sottili, sarebbe al totale collasso ambientale”.

“Triste comunque – spiegano i comitati – dover ricordare che ci siamo trovati costretti a combattere queste aspre battaglie non solo contro i privati, ma anche e soprattutto contro le istituzioni, che dovrebbero invece difendere i cittadini, accadimenti questi, che non vorremmo mai più si ripetessero. Un miglioramento in termini di cattivi odori e di inquinamento si era avvertito alcuni anni or sono con la chiusura dell’azienda che trattava a Casa de Lupo residui delle concerie e che a Santa Croce non era stata voluta. Durante un’assemblea molto partecipata di molti anni fa, a seguito delle reiterate domande sul perché tutte le più impattanti aziende facessero a gara per localizzarsi quaggiù un funzionario della medicina del lavoro ci dette la sua spiegazione “ semplice, l’interesse a confondersi nelle problematiche già presenti rendendo così impossibile determinare le singole responsabilità”.

“Da allora – concludono – ci appare chiaro che il nostro obbiettivo é quello di migliorare la sopportabilità delle aziende esistenti ed impedire ad ogni costo che altre aziende inquinanti, anche semplicemente maleodoranti, vengano qui localizzate per contare su quella impunità di branco dovuta alla indeterminatezza delle fonti, unico vero motivo che spinge privati e istituzioni, spesso a procedere in tal senso”.