Fra i rifiuti anche una tazza del water. È quanto si vede a Borgonuovo alle spalle del parcheggio nelle vicinanze del negozio di abbigliamento Quik. A stigmatizzare la situazione Gaetano Spadaro, consigliere comunale della Lega a Capannori, che ha ricevuto la segnalazione da un commerciante.

“Purtroppo oltre a questa – dice – le situazioni di degrado sono tante nel nostro comune. Partendo da Borgonuovo fino a Lappato, sembra di stare in frazioni dimenticate. La Pesciatina in questo tratto è completamente priva d’illuminazione addirittura a Lappato, dove c’è la pizzeria Orlandi, non esistono strisce pedonali e quasi inesistente è l’illuminazione stradale. Quel tratto di via Pesciatina è veramente pericoloso poiché essendo dritta le auto vanno ad alta velocità”.

Quanto alla segnalazione del degrado alcuni residenti hanno fatto sapere a Spadaro, come lo stesso riferisce che “l’area non viene pulita ormai da molti mesi, arrecando notevoli disagi non solo ai residenti ma anche ai ragazzi ed alle persone che vi sostano. Fra le altre cose c’è anche una fermata del trasporto extraurbano molto utilizzata dagli studenti la mattina”.