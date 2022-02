Forza Italia, soddisfazione per l’ok alla mozione sulla riqualificazione di via San Cristoforo a Lammari

“Le attenzioni di questi ultimi giorni si sono concentrate, come normalmente accade in questi casi, sulle vicende legate alla elezione del presidente della repubblica. Nonostante tutto a Capannori non abbiamo mai smesso di lavorare. Siamo particolarmente soddisfatti dell’ultimo consiglio comunale, dove abbiamo approvato all’unanimità la mozione sulla riqualificazione di via San Cristoforo a Lammari”. Così il capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia a Capannori Matteo Scannerini, e il coordinatore comunale Anthony Masini.

“Dopo due anni dalla nostra presentazione, abbiamo finalmente discusso e approvato il documento che prevede la riqualificazione di via San Cristoforo a Lammari; strada che, da tempo, ha bisogno di una risistemazione generale. Il degrado del manto stradale è accentuato dal passaggio dei mezzi Ascit in uscita dal civico 82. L’incrocio al passaggio di questi ultimi, con gli automobilisti, condito dal pessimo stato dell’asfalto crea non pochi disagi. Abbiamo apprezzato il contributo alla mozione del capogruppo del Pd, Guido Angelini, che ringraziamo, il quale ha proposto un emendamento che, in primis, valorizza l’accordo per l’estensione del metano stretto da comune e Gesam, che interessa la suddetta via. Inoltre, si pone come obiettivo ulteriore, quello di favorire l’allaccio all’acquedotto alle nuove villette oggi in costruzione, sottolineando che, sempre in via San Cristoforo, è prevista anche l’estensione della rete dell’acquedotto. Il risultato del documento, nel suo computo finale, è stato quello di prevedere una riqualificazione generale della zona entro la fine del 2022, se necessario con una tempistica differenziata e compatibile con le opere di urbanizzazione primaria realizzate e da realizzare”.

“Come si può evincere da tutto questo – chiude la nota – le opere importanti per la collettività non sono, per Forza Italia Capannori, motivo di disputa o divisione politica. Il nostro gruppo continuerà ad appoggiare ogni tipo di iniziativa che ritiene importante per i cittadini, indipendentemente dal colore o dalla parte proponente. Per noi Capannori viene prima di tutto”.