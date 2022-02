Diventa un ortista! Aperto il bando pubblico per diventare un ortista degli orti urbani di Altopascio, gestiti dall’associazione altopascese Auser verde e soccorso argento. L’area della Paduletta, tra via Regione Piemonte e via Regione Emilia-Romagna, è composta da 40 orti disponibili, di 40 metri quadri l’uno, per un totale di 5mila metri quadri di area verde e coltivabile.

Il bando pubblicato dall’amministrazione D’Ambrosio è rivolto all’individuazione di altri 10 ortisti: per partecipare c’è tempo fino a venerdì 4 marzo. I cittadini interessati devono compilare l’apposita domanda, disponibile sul sito del Comune di Altopascio e inviarla per email.

“Un orto in mezzo alle case, anzi, 40 orti nel cuore di un’area residenziale di Altopascio, tra via Regione Piemonte e via Regione Emilia-Romagna – spiega l’assessore all’ambiente, Daniel Toci – La Paduletta è stata tutta riqualificata e rappresenta un luogo vivo e pulsante di Altopascio, che presto sarà ampliato per accogliere i frutteti, nuovi appezzamenti di terra e nuove attrezzature e occasioni di socialità, aggregazione, incontro”.

Per informazioni e chiarimenti sull’avviso pubblico è possibile contattare il presidente Auser, Stefano Rosellini al numero 347.2622596 o al suo indirizzo mail, oppure rivolgersi all’Urp in piazza Vittorio Emanuele al numero 0583.216455.