Via ai lavori per la nuova illuminazione pubblica a led nel Comune di Villa Basilica

È iniziata l’installazione dei lampioni di ultima generazione sul territorio di Villa Basilica: grazie ai fondi statali messi a disposizione dal Decreto Crescita, l’amministrazione comunale ha ottenuto in finanziamento di 100mila euro per la realizzazione della nuova illuminazione pubblica.

L’intervento prevede la sostituzione dei vecchi lampioni, ormai obsoleti e meno efficienti, con nuove fonti di luce a led e a basso impatto ambientale. Saranno inoltre sistemati nuovi lampioni nei punti ritenuti più critici, che sono stati individuati dal censimento del giugno scorso. Sempre grazie al censimento, sarà stilato anche un programma puntuale di interventi di manutenzione su tutta la rete. La prima tranche di lavori interesserà l’Altopiano della Pizzorne e le frazioni di Villa Basilica e Boveglio.

“Il censimento di giugno è stato fondamentale – commenta il sindaco Elisa Anelli – perché ci ha restituito l’esatta fotografia della nostra rete di illuminazione pubblica. In questo modo, siamo stati in grado di progettare un intervento mirato che risolverà le criticità dei nostri territori. Saranno installati nuovi lampioni che faranno molta più luce e garantiranno una maggiore sicurezza, oltre che un minor impatto ambientale. Abbiamo predisposto opere in tutte le frazioni, perché l’attenzione e la cura dell’amministrazione comunale sono sempre rivolte a tutto il nostro territorio”.

Gli interventi

Sull’Altopiano delle Pizzorne sono stati installati 12 nuovi punti luce in via del Larici. Qui è stato inoltre riqualificato il quadro elettrico e sono state scelte lampade Led per 4 lampioni e per 5 fari esistenti.

Partiti i lavori a Boveglio dove saranno 4 i nuovi punti luce e 2 gli interventi di efficientamento energetico su altrettante lanterne di arredo urbano. Per il centro storico di Villa Basilica è stata prevista invece la sostituzione di 12 lampioni con quelli di ultima generazione a Led, l’efficientamento energetico di due lanterne antiche che ne miglioreranno la potenza di illuminazione e, infine, è si procederà all’installazione di 12 nuovi elementi di arredo urbano.

Il prossimo anno, nuovi punti luce saranno previsti a Pariana, con un investimento di circa 50mila euro.