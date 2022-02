Europa Verde: “Stop ai licenziamenti alla Latte S. Ginese”

“Fermiamo il licenziamento di massa alla Latte San Ginese”. A dirlo sono Marta Glenda Lugano e Luca Fidia Pardini, co-portavoce Europa Verde – Verdi Lucca.

“Da Lucca riprendiamo le posizioni espresse dai nostri co-portavoce regionali sulla questione dei 26 licenziamenti nell’azienda Latte San Ginese di Capannori, proprietà della ditta sarda Arborea. Siamo di fronte all’ennesimo caso in cui i lavoratori sono considerati solo come ingranaggi di un meccanismo che ormai è sempre più inceppato e insostenibile, e vengono considerati come costi eventualmente da limitare e sacrificare sull’altare del profitto e della competitività. Oltretutto spiace che a farne le spese, stavolta, sia il latte San Ginese, uno dei marchi storicamente più riconosciuti e apprezzati nel panorama lucchese”.

“Per evitare questa inaccettabile deriva – affermano -, adesso e in futuro, sarà necessario rivedere alla radice il ruolo del lavoratore e della produzione: lo scopo principale del lavoro, di ogni lavoro, è il contributo alla comunità locale e globale, non certo la massimizzazione del profitto, che deve essere invece equo e giusto per tutte e tutti. Allo stesso modo la produzione deve essere sostenibile sia da un punto di vista ambientale che sociale: come Europa Verde da tempo sosteniamo che ciò si traduce nel massimo sviluppo di filiere corte, a km zero, che valorizzino al massimo i prodotti locali e si affranchino il più possibile dalle logiche della grande distribuzione organizzata. Così facendo sarà possibile, oltre ad avere prodotti di migliore qualità e più sostenibili dal punto di vista ambientale, anche produrre nuovi posti di lavoro davvero green, in cui il lavoratore è al centro del processo produttivo. Come abbiamo detto più volte pensiamo che Lucca e la sua Provincia sia un terreno fertile per questo proposito, e continueremo ad adoperarci affinché questo paradigma verde e solidale venga messo al centro delle agende nel governo dei territori”.