L’assemblea comunale del Partito Democratico di Capannori, riunitasi nei giorni scorsi, oltre a ratificare i risultati dei congressi degli otto circoli presenti sul territorio, ha eletto Claudio Ghilardi come presidente e Maurizio Gatti come tesoriere.

Nella stessa serata il segretario Antonio Bertolucci ha presentato la nuova segreteria e comunicato le deleghe assegnate a ciascun componente: Yuri Matteo e Marco Del Carlo hanno ricevuto le deleghe alla transizione ecologica, informazione e social, politiche per i giovani; Damiano Rossi, Lia Chiara Micciché si occuperanno di rapporti con volontariato e categorie economiche; Sara Madrigali ha la delega alle politiche sociali e sanitarie; Laura Lionetti, responsabile organizzazione e rapporti con i circoli; Daniele Ciardella avrà la delega dei rapporti con i sindacati e il mondo del lavoro dipendente. Infine, Laura Lionetti e Antonio Berolucci hanno la delega alle politiche di genere e pari opportunità.

“E’ una segreteria formata sia da persone giovani che da persone con esperienza – dice il segretario Antonio Bertolucci – che sono sicuro sapranno impegnarsi per rafforzare sempre più i legami tra il Pd, i cittadini ed il territorio. Ci aspettano impegni importanti in questo periodo che speriamo ci accompagni verso la fine dell’emergenza pandemica e ci spinga a lavorare per assicurare una ripresa sia economica che sociale che dovrà vederci sempre più vicini alle persone ed alle categorie economiche. Credo sia importante soprattutto ascoltare e poi lavorare per trovare assieme alle istituzioni risposte concrete ai bisogni della nostra comunità e per evitare che la politica sia avvertita come cosa altra rispetto alla quotidianità della vita delle persone ed alle necessità delle organizzazioni socioeconomiche che ne fanno parte. Sono sicuro che lavoreremo con determinazione per cercare di essere all’altezza della sfide che ci stanno davanti”.