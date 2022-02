Bosco del Bottaccio, tornano le visite guidate all’oasi Wwf

Tornano le visite guidate all‘Oasi del Bottaccio, uno dei luoghi naturalistici più tipici di Capannori.

Promosse da Wwf Alta Toscana odv, in collaborazione con il Comune, le visite sono in programma fino alla seconda domenica di maggio. Fino a domenica 20 marzo le visite si terranno alle 11, mentre da domenica 27 marzo a domenica 8 maggio si svolgeranno alle 11 e alle 14,30. Per il giorno di Pasquetta (l’oasi rimarrà chiusa il giorno di Pasqua) è prevista un’apertura speciale con tre visite in programma alle 11, 14,30 e 16,30.

“L’Oasi Bosco del Bottaccio è un’ area naturalistica di grande pregio, uno degli angoli più belli e incontaminati di Capannori – afferma l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro -. Per questo è importante aprirla alla visite per consentire a tutti di conoscere e scoprire la flora e la fauna di un ambiente naturale straordinario. Visitare questa oasi è come fare un passo indietro nel tempo, ammirando quello che una volta era il paesaggio delle pianure interne della Toscana, con un bosco planiziale e la zona umida. Auspico che in molti colgano questa opportunità. Ringraziamo il Wwf Alta Toscana, oltre che per l’organizzazione delle visite anche per gestire quest’area in collaborazione con il Comune, apportando le migliorie necessarie per renderla sempre più fruibile”.

“Sono ormai diversi anni che organizziamo queste visite guidate e devo dire con grande soddisfazione che registriamo sempre il tutto esaurito – spiega Letizia Andreini, presidente di Wwf Alta Toscana Odv -. Lo scorso anno abbiamo tenuto l’oasi aperta quando eravamo in zona arancione e sono stati davvero tanti i capannoresi che hanno partecipato alle visite. L’obiettivo principale della nostra attività è quello di conservare questo straordinario ambiente naturalistico, vista anche l’importante funzione che le aree umide svolgono per contrastare il cambiamento climatico e per questo le visite sono sempre riservate a piccoli gruppi”.

Le visite durano circa un’ora e trenta minuti ed è previsto un massimo di 15 partecipanti adulti. L’ingresso è gratuito per i residenti a Capannori, soci Wwf e bambini sotto i 12 anni di età, mentre per tutti gli altri è previsto un contributo di 3 euro. Obbligatoria la prenotazione (clicca qui), cui seguirà una mail di conferma. Per informazioni è possibile scrivere a boscobottaccio@wwf.it.