Montemagni (Lega): “Contro lo smog nella Piana basta soluzioni palliative”

“La Piana di Lucca continua, purtroppo, ad essere l’area maggiormente inquinata a livello di qualità dell’aria di tutta la Toscana. Una problematica che si trascina da anni senza che i correttivi fin qui adottati (stante almeno le recenti rilevazioni) abbiano potuto determinare un’auspicabile inversione di tendenza”. Così la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni.

“Sotto osservazione, da tempo, sono i caminetti – precisa l’esponente leghista – ma non pensiamo che si debba addossare buona parte della responsabilità a questi ultimi, che sono un fattore, ma evidentemente non sono il “problema”; probabilmente, nel tempo, non si è avuta, pertanto, una giusta e continuativa attenzione alla delicata tematica ed anche l’idea di realizzare delle ciclovie non ci sembra così risolutiva. Siccome stiamo parlando della salute di molti residenti nell’area era fortemente auspicabile che la questione, sia a livello locale sia regionale, venisse affrontata con una determinazione maggiore e non puntando a soluzioni che ci paiono essere solamente dei palliativi”.

“Ci sembra – conclude Elisa Montemagni – di assistere, dunque, ad una serie di tentativi scarsamente produttivi, come quelli che si adottano periodicamente, sempre contro l’inquinamento, nel mare della vicina Versilia, dove, anche questa estate, non mancheranno, ahimè, i divieti di balneazione”.