Flussaggi sulla rete idrica, disagi in vista a Montecarlo

La prossima settimana verrà effettuata la seconda parte del periodico ciclo di flussaggi sulla rete idrica del comune di Montecarlo allo scopo di prevenire fenomeni di torbidità nell’acqua erogata. Nelle diverse zone che giorno per giorno saranno interessate dai lavori si verificheranno cali di pressione e possibili brevi interruzioni idriche, accompagnate da temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua.

Di seguito, il programma della prima settimana di interventi. Lunedì (14 febbraio) dalle 8 alle 17: nelle vie Bilucio, dei Centi, del Tredici, della Resistenza, di Mazzone, Micheloni, San Giuseppe, Traversa Marginone, Romana (nel tratto compreso tra Turchetto e Carbonata) e in località Batanelli nel comune di Altopascio (solo per le utenze allacciate sulla via Carbonata).

Martedì (15 febbraio) dalle 8 alle 15 i lavori interesseranno le vie di Mazzone, Poggio Baldino I, Poggio Baldino II e Poltroniera. Martedì 15 febbraio dalle 8 alle 16: nelle vie del Molinetto, di Colmata, di San Piero e a Luciani. Mercoledì 16 febbraio dalle 8 alle 17: nelle vie di Mazzone, Poltroniera, San Giuseppe, Traversa Marginone, nelle località Carbonata e Gossi.