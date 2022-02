Porcari, il Comune consegna tre mascherine Ffp2 a ogni studente

Dalle scuole dell’infanzia alle primarie fino alle medie: gli oltre mille alunni e alunne dell’istituto comprensivo di Porcari questa mattina (11 febbraio) hanno ricevuto ciascuno tre mascherine Ffp2 con il logo del Comune.

A consegnarle personalmente classe per classe, proprio nel giorno in cui viene meno l’obbligo di dispositivi di protezione all’aria aperta, il sindaco Leonardo Fornaciari e il vicesindaco Franco Fanucchi. Anche l’assessora alle politiche educative, Eleonora Lamandini, ha portato il suo saluto in videochiamata.

Un modo per ribadire la necessità di non abbassare la guardia e di continuare a rispettare le regole in vigore per ostacolare la diffusione dei contagi. Il progetto è stato condiviso con il dirigente scolastico, Filippo Guidi, e fa leva sulla capillarità di un messaggio diffuso alle famiglie attraverso i bambini e le bambine dai 3 ai 14 anni.

“Le mascherine Ffp2 – dicono Fornaciari, Fanucchi e Lamandini – si sono rivelate il mezzo più efficace per contrastare il virus, che purtroppo ha continuato a diffondersi anche attraverso le sue varianti nonostante i buoni risultati della campagna di vaccinazione. Per questo ci siamo fatti carico volentieri dell’acquisto di quattromila mascherine e abbiamo trovato un’ottima risposta nella dirigenza scolastica: ogni alunno diviene così messaggero, in famiglia, dell’importanza di proteggere sé stessi e gli altri. Non a caso abbiamo voluto mascherine da portare ai genitori, per persone adulte: è quella la fascia d’età che in questi mesi è stata più riluttante al rispetto delle regole. Tutti, a partire proprio dai più piccoli, possono fare la loro parte per superare questo lungo periodo di emergenza sanitaria”.