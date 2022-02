“Via del Giardinetto/delle Tese è uno scempio”. Così Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia in comune a Capannori.

“Siamo nei pressi del percorso vita a Marlia – dice Scannerini – e seguiamo le indicazioni per l’azienda agricola Piano di Casciana. Da qui, via del Giardinetto diventa sterrata e assistiamo ad uno spettacolo indecoroso. Definire strada una cosa simile è impossibile, visto che abbiamo davanti a noi un solco scavato in mezzo a quello che resta di una via. Il punto però e che tutto ciò è comunale, non una via vicinale. Proseguendo il cammino, diventando quest’ultima via delle Tese, abbiamo un modesto agglomerato di case. Assurdo che, chi abita lì, debba per forza avere una 4×4 per star sicuro di poter uscire. A breve avremo disponibilità di fondi, grazie anche al Pnrr. È indispensabile che questa via venga subito inserita nei primi interventi urgenti, da attuare una volta sbloccati i fondi per le infrastrutture”.