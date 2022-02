Porcari festeggia i 100 anni di Margherita Matteoni

Un’altra centenaria festeggiata ieri (12 febbraio) a Porcari dal sindaco Leonardo Fornaciari: Margherita Matteoni.

“Oggi – dice il primo cittadino – ho conosciuto una signora sorridente con una storia di vita molto interessante che non si è mai data per vinta”.

Margherita è nata a Porcari da Teresa Del Carlo ed Emilio Matteoni, in una famiglia di commercianti benestanti. All’età di 13 anni, in seguito al tracollo economico che colpì l’attività commerciale del padre, dovette trasferirsi a Livorno per lavorare come bambinaia in una ricca famiglia locale, proprietaria di una nota tipografia lucchese, contribuendo così alle necessità economiche dei propri genitori. Successivamente entrò al servizio di una nuova famiglia, di origine ebraica, riuscendo anche a migliorare la propria posizione economica. La nuova sistemazione venne presto meno: l’emanazione delle cosiddette leggi razziali costrinse i suoi nuovi datori di lavoro ad una fuga disperata. Margherita perse il posto ma riprese a lavorare per i precedenti datori di lavoro. Durante la Seconda guerra mondiale però Livorno fu colpita da pesanti bombardamenti e la famiglia livornese si trasferì nella propria villa a Porcari, seguita anche da Margherita, la quale rimarrà al suo posto di lavoro fino al 1975. In seguito verrà coinvolta dal fratello Elia Matteoni nella omonima tipografia porcarese dove lavorerà fino al 1990″.

“Cara Margherita – dice il sindaco – l’amministrazione comunale di Porcari oggi ti festeggia e ti ringrazia per l’esempio fornitoci, semplice ma importantissimo, e per la grande iniezione di saggezza e insegnamenti di cui hanno beneficiato e beneficiano non solo i tuoi familiari e conoscenti ma la comunità porcarese tutta. Grazie per il tuo esempio di dedizione alla famiglia e al lavoro: buon compleanno Margherita“.