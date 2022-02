Capannori, Zappia (Lega): “Ancora nessuna asfaltatura in via Corte Pellegrini”

“Nonostante le decine di segnalazioni da parte dei residenti via Corte Pellegrini non è ancora stata asfaltata”. A denunciare la mancanza di manutenzione stradale nella via secondaria del Comune di Capannori è il consigliere della Lega Bruno Zappia.

“Non siamo in una strada di Beirut o di Kabul: siamo in via Corte pellegrini a circa cento metti dal comune è una via secondaria ma molta abitata e va a finire vicino la piazza del Comune – spiega Zappia -. I cittadini sono anni che chiedono all’amministrazione che vengano fatti degli interventi e di asfaltare questa strada, non tappare con un po’ di catrame prima delle elezioni e alla prima pioggia ritornano le buche. La sicurezza stradale deve essere una priorità dell’amministrazione. A percorrere questa strada si rischia di avere problemi agli ammortizzatori. Le strade del comune di Capannori sono quasi tutte in queste condizioni speriamo che prima delle elezioni ne asfaltano qualcuna”.