Al centro Piccola Artèmisia tre pomeriggi dedicati ai giochi da tavolo per bambini

Tre pomeriggi dedicati ai giochi da tavolo per bambini dai 6 agli 11 anni. È l’iniziativa Oggi gioco! promossa dal Comune di Capannori rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni che si svolgerà al Centro educativo Piccola Artèmisia di via Guido Rossa a Capannori martedì (22 febbraio), martedì 1 e martedì 8 marzo con inizio alle 16.

Si inizia il 22 febbraio con C’era una volta un pirata per bambini in età 6-7 anni. Il 1 marzo si proseguirà con Manolesta giochi da tavolo rivolti a bambini in età 8-9 anni e l’8 marzo con Anche gli orchi hanno paura per bambini in età 10-11 anni.

Gli incontri sono gratuiti e su iscrizione per un massimo di 6 bambini ad incontro. Per iscrivesi è possibile inviare una mail all’indirizzo piccolartemisia@comune.capannori.lu.it.