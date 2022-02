Lavoro, Ascit cerca nuovi operatori ecologici. Aperte due graduatorie

Ascit ha indetto due avvisi di selezione per operatori ecologici. Una graduatoria destinata ad addetti area conduzione a tempo indeterminato inquadrati al livello 3B in apprendistato professionalizzante, muniti di patente B.

La seconda graduatoria sarà invece per eventuale assunzione a tempo determinato e/o indeterminato per addetti area conduzione di livello 3B con obbligo di patente C+ Cqc.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità online, entro e non oltre le 20 del 14 marzo.

Per consultare il bando e partecipare alla selezione, visitare il sito di Ascit nella sezione Società trasparente/Selezione del personale.