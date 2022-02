I volontari e le volontarie della Misericordia di Capannori, insieme al Magistrato, ringraziano sentitamente la famiglia Pucci per la donazione di 1600 euro pervenuta in memoria della volontaria Giovanna Colombini.

Con la somma raccolta per volontà della Famiglia Pucci, l’associazione ha potuto acquistare un nuovo manichino, un defibrillatore trainer, un kit tavola spinale e un computer. Il materiale sarà utilizzato per la formazione di volontari e della popolazione, al servizio di chi ne ha bisogno.

Ma non finisce qui: lo scorso 12 febbraio l’Associazione alpini di Capannori ha donato alla Misericordia l’importo di 2mila euro per l’acquisto di un nuovo defibrillatore. L’assegno è stato consegnato al Magistrato e ad una delegazione di volontari della Misericordia alla presenza del vicesindaco Matteo Francesconi. Il presidio, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sarà installato prossimamente e messo a disposizione della comunità.

I volontari e le volontarie, insieme al magistrato, ringraziano sentitamente per la generosa donazione.