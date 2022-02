Capannori, spunta una nuova ‘Casa del libro’ a Pieve San Paolo

Aumentano le Case del libro sul territorio di Capannori. Da oggi (16 febbraio) un’altra piccola biblioteca all’aperto sarà presente a Pieve San Paolo nello spazio esterno del circolo culturale Oasi in via dei Malfatti, che si prenderà cura della struttura.

I residenti della zona, ma anche tutti coloro che lo desiderano, possono prendere dei libri, leggerli e poi rimetterli al loro posto, oppure portarli in modo da condividere con gli altri le letture che li hanno più appassionati. Cresce così il progetto di promozione alla lettura promosso dal Comune e ispirato alla pratica del book crossing.

“Salgono a nove le Case del libro presenti sul nostro territorio che rappresentano un modo per avvicinare la lettura ai cittadini e per dar vita anche ad uno scambio culturale – dice l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti, che in occasione dell’apertura si è recato sul posto dove era presente anche la gestrice del Circolo Oasi Alice Pani -. Siamo soddisfatti che anche Pieve San Paolo abbia un punto dedicato alla lettura a disposizione dei cittadini. Questa rete di promozione della lettura sta diventando importante ed apprezzata e continueremo ad implementarla”.

Le altre Case del libro sono presenti a San Giusto di Compito (piazzetta del paese) Tofori (area chiesa parrocchiale), Segromigno in Monte (Parco Pandora), Lammari (Parco Ilio Micheloni), Capannori (Parco Museo Athena), Guamo (Piazza Guami ), San Leonardo in Treponzio (area esterna Sportello al cittadino sud), Ruota (Via Don Aldo Mei- piazza del Rio). Ciascun punto di lettura, nello spirito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, è stato realizzato utilizzando prevalentemente legno e materiale di recupero.