Capannori, cambio di orario dei bus: Fratelli d’Italia porta la questione in Provincia

Cambio di orario dei bus, Fratelli d’Italia porta la questione in Provincia.

“Come detto nel nostro intervento dello scorso gennaio – interviene il capogruppo in consiglio comunale Matteo Petrini – la gestione del Trasporto pubblico urbano è responsabilità della Provincia che deve coordinarsi anche con le amministrazioni comunali. Lo scorso anno le scuole interessate dal cambio di orario con il passaggio dalla settimana lunga a quella corta, erano quelle di Lammari e di San Leonardo in Treponzio, ma quest’anno si è aggiunta anche quella di Camigliano, e nonostante tutto dal punto di vista delle istituzioni al momento tutto tace. Ieri (16 febbraio) abbiamo depositato una nuova interrogazione al Comune di Capannori e oggi lo abbiamo fatto in Provincia per dare un ulteriore segnale di attenzione alle problematiche che coinvolgono i cittadini”.

“Il nostro intento – conclude Petrini – è quello di far sì che il presidente della Provincia si attivi finalmente in maniera decisiva per risolvere la questione e soprattutto per mantenere la parola data a dirigenti e famiglie, e cioè che la variazione messa in atto d’ufficio sarebbe stata solo transitoria”.